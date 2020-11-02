Журналист Денис Сорокин рассказал, от кого на самом деле актриса Ирина Цывина родила сына Евгения.

В эфире программы «Пусть говорят» Сорокин заявил, что отцом Евгения не является ни третий муж актрисы Георгий Пусеп, ни ее четвертый муж Александр Благонравов, фамилию которого носит Евгений.

«Ты понимаешь, Благонравов тебе не отец и даже не Джордж!» — заявил Сорокин Евгению в студии «Пусть говорят», его слова приводит «Собеседник».

По мнению Сорокина, отцом Евгения является актер Олег Янковский, роман с которым у Цывиной завязался на Кинотавре. Об этом якобы давно судачат в актерской среде, и даже во всеуслышание говорил директор фестиваля Марк Рудинштейн.

Цывина, как сообщал «Рамблер», умерла 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Цывина известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Елки-палки!..», «Кадетство», «Ольга», «Затмение», «По ту сторону смерти», «Мертвое озеро» и «Полицейский с Рублевки». В 1986-1992 годах она была женой актера Евгения Евстигнеева, позже вышла замуж за Георгия Пусепа, затем за Александра Благонравова, а через некоторое время после развода с ним в 2017 году стала встречаться с актером Денисом Сердюковым.