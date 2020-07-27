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В 2018 году депутаты косовского парламента утвердили пакет законопроектов о трансформации СБК в полноценную армию. Ожидается, что армия будет составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов.

Ранее специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998–1999 годах. После этого Тачи отменил свой визит в Вашингтон 27 июня.

Ранее радио Sputnik сообщило, что премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Белом доме.

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