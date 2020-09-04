«Яндекс» объявил о создании компании Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), которая будет заниматься разработкой беспилотных автомобилей. Сейчас это направление входит в группу компаний «Яндекс.Такси».

Как уточняется в пресс-релизе, после реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию 100 млн долларов и выдаст конвертируемый заем еще на 50 млн. По итогам изменений доля «Яндекса» в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, а оставшиеся 8% акций пойдут на мотивационную программу для сотрудников. Исполнительным директором Yandex SDG станет нынешний глава направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук.

«Мы гордимся успехами нашего направления беспилотных автомобилей. Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Это стратегически важное направление для «Яндекса», поэтому мы увеличиваем долю в нём и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесёт пользу экосистеме сервисов «Яндекса» и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — заявил руководитель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож.

Напомним, «Яндекс» представил свой проект беспилотного автомобиля в 2017 году, и с тех пор компания проводит испытания таких машин в России и Израиле. Также компания устраивала демонстрационные заезды своих беспилотников на выставке CES в американском штате Невада и получила разрешение на испытания в Мичигане, чтобы устроить демонстрацию на Детройтском автосалоне, который был отменен из-за пандемии коронавируса. После этого в «Яндексе» приняли решение развернуть в Мичигане полноценную программу тестирования, чтобы адаптировать свои беспилотники к особенностям дорожного движения США.

В июне в «Яндексе» представили четвертое поколение беспилотного автомобиля. Беспилотник на базе Hyundai Sonata был создан совместно с инженерами компании Hyundai Mobis. Автомобиль оборудован лидарами, новыми камерами с разными фокусными расстояниями, а также радарами, которые теперь установлены и на крыше. Такое расположение радаров позволяет получать данные о других автомобилях на большем расстоянии, чем при стандартном расположении под бампером или других низких элементах. Как и в прошлых прототипах, в новой версии используются лидары, расположенные на крыше, крыльях и спереди на радиаторной решетке. Расположение лидаров спереди и на крыльях позволяет получать данные при поворотах и выезде из дворов еще в момент, когда автомобиль только «высунул» переднюю часть на дорогу.