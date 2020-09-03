Недавно покинувшая проект Яна Захарова отправилась в свободное плавание и решила попробовать себя в музыкальной сфере. Девушка поделилась с подписчиками видео из звукозаписывающей студии. Яна пообещала, что в ближайшем будущем поклонников ждёт нечто очень горячее.



Яна Захарова рассказала, что хотела покинуть проект ещё около полугода назад, но решилась сделать это только сейчас. Девушка счастлива, что может заниматься работой и любимыми делами. Захарова решила пойти по стопам своей подруги по проекту Алёны Рапунцель. Девушки встретились в звукозаписывающей студии.



Алёна была рада видеть Захарову в студии и сказала, что скоро все площадки мира будут покорены новыми певицами. Кстати, Рапунцель закончила работу над своим дебютным треком, который она наполнила своей болью после расставания с Максимом Колесниковым. Девушка призналась, что в её песне заложен глубокий смысл, который она хотела бы донести до каждого слушателя.