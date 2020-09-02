Яна Захарова приняла решение покинуть проект. Своим подписчикам девушка рассказала, что уже давно хотела уйти из «Дома-2», но теперь она полностью готова. Спустя год своего нахождения на шоу, Яна может с уверенностью сказать, что переросла периметр и хочет отправиться в свободное плавание. Сейчас у девушки грандиозные планы.



Яна рассказала, что собиралась покинуть «Дом-2» ещё в феврале, до того момента, когда её отправили на Сейшельские острова. После вылета с Острова любви девушка ещё собиралась остановиться ненадолго на поляне, потому что раньше она общалась там с одним из мальчиков. Но в итоге она передумала и посчитала, что больше ей это не нужно.



Захарова поделилась, что скучает и будет скучать по всем ребятам, которые были с ней рядом, но покидает телестройку она со спокойным сердцем и боевым настроем. Девушка счастлива и планирует делать всё возможное, чтобы её имя не было забыто. Она планирует развиваться, работать и приобрести в будущем жилье в столице.