Яна Захарова рассказала о том, как за малым чуть не осталась инвалидом. К счастью, эта неприятная для девушки история, связанная с травмой позвоночника, окончилась хорошо, она сможет ходить, однако ближайшие пару недель проведет лёжа.



Захарова поведала, что поскользнувшись на лестнице, она пролетела с самого ее верха вниз, буквально прочувствовав собственной спиной каждую ступеньку.

Результатом этого полета, по словам врачей, стала трещина и отломленный отросток одного из позвонков. Сейчас Яна чувствует себя неважно и жалуется на сильные боли в районе поясницы и копчика.



Девушке больно даже просто лежать, и примерно два месяца ей придется носить корсет. Доктора пообещали ей, что через дней пять боль утихнет, однако окончательно неприятные ощущения пройдут только через пару месяцев. Также врачи отметили, что для такого падения для Яны все закончилось довольно таки удачно, так как у нее были все шансы сломать себе позвоночник.