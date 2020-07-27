Последнее время Яна Захарова часто ругается с Викторией Ди. В результате последней ссоры у девушек произошла жуткая потасовка, после чего Вика переехала в бунгало, оставив Яну совсем одну, учитывая, что у Захаровой серьёзная травма позвоночника и она должна продолжать придерживаться строгого постельного режима.



Яна рассказала, что после драки с Ди ей сделалось ещё хуже. Спина стала болеть сильнее, пришлось отправиться к врачу. Медик прописал Захаровой продолжать постельный режим ещё около шести недель. После больницы девушке было плохо, её рвало и только ближе к ночи она отметила улучшение состояния.



Яна сказала, что Вика пришла с тета в раздражённом состоянии, принялась собирать вещи и предъявлять Захаровой за те фразы, которых она не говорила. Также Вика сказала, что Яна выдала какую-то тайну Ди. Многие участники и зрители предположили, что Захарова просто ревнует Викторию к Ромашову, хотя сама Яна утверждает, что это совсем не так. Со слов Захаровой, к Ромашову у неё давно нет никаких чувств и ей безразлично его общение и музыкальный дуэт с Викторией.