Свадьба Ильи Яббарова и Анастасии Голд навела много шума на проекте. Бракосочетание закончилось крупной ссорой и возможным разводом для Ани Левченко и Валерия Блюменкранца. Также ходят слухи, что и сами молодожёны настолько сильно поскандалили, что первую брачную ночь дрались, а не наслаждались обществом друг друга.



Илья Яббаров пытается сделать вид, что удивлён негативом зрителей в адрес своей пары. Новоиспечённый супруг решил обратиться к недоброжелателям, которые высмеяли наряды молодоженов, сам праздник, ведущего и банкет. Яббаров рассказал, что потратил на бракосочетание полтора миллиона рублей. По мнению Ильи, это довольно мало по сравнению с остальными парами, поэтому торжество вышло не таким, как ожидали зрители.



Яна Захарова была в шоке от услышанных слов саратовского шансонье. Бывшая участница телестройки уверена, что таких денег у Ильи нет, к тому же он славится своим скупым характером, поэтому под расстрелом не потратил бы такую сумму на один вечер. Яна рассказала, что вся свадьба была сделана по бартеру со спонсорами телепроекта. Большинство зрителей верят девушке, чем изворотливому Илье.