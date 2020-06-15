После того, как Евгений Ромашов расстался с Юлией Белой, Яна Захарова стала активно добиваться его расположения. Так, ребята неоднократно флиртовали, целовались, а на днях девушка даже открыто заявила о том, что хотела бы поволшебничать с объектом своей симпатии.



Правда, Женя отказался от такой перспективы и дал заднюю. Захарова же не понимает, почему парень ведет себя так странно, а в своем поведении ничего необычного не видит, ведь хотеть волшебства с возлюбленным – нормально.



Яна признается, что Ромашов не объясняет ей ни своих мотивов, ни чувств. Парень периодически идет ей навстречу, дает надежды на отношения, после чего внезапно делает шаг назад, обламывая ее настрой. При этом Захарова не считает, что причиной тому может быть Юля, ведь Женя не состоит с ней в отношениях уже несколько месяцев, а их последняя попытка воссоединения тоже ничем не закончилась.