Яна Захарова уже давно испытывает симпатию к Евгению Ромашову и, пока он был одинок, поддалась эмоциям и чувствам, которыми парень ловко воспользовался. Так, между участниками кипели страсти, которые, впрочем, ничем не закончились – немногим позже Женя заявил, что не намерен строить отношения с девушкой.



Но Захарова решила не сдаваться – на днях девушка прилюдно заявила о своем желании волшебничать с Женей. И хоть сам парень не захотел пользоваться таким случаем, Яну не остановило и это. Девушка сообщила, что все равно сможет завоевать сердце Ромашова и поволшебничает с ним.



Со стороны кажется, будто Яна одержима Женей, ведь она постоянно преследует парня, вызывает его на диалоги и не оставляет одного ни на минуту. Но зрители считают, что Захаровой так надоело сидеть в одиночках, что она готова стать легкой добычей для парня.