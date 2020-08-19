Получившая травму позвоночника Яна Захарова пожаловалась на то, что набрала несколько лишних килограмм. Девушке показан постельный режим и отсутствие какой-либо подвижности, но вопреки требованиям медиков, Яна решилась потихоньку начинать двигаться.



Участница телепроекта пожаловалась своим подписчикам, что у лежачего образа жизни есть одно очень неприятное последствие. Речь идёт о лишнем весе, который девушка уже успела набрать за такой довольно короткий срок. Яне всегда было сложно поддерживать себя в форме, а теперь это стало практически невозможно.



Своим поклонникам участница реалити рассказала, что она раньше много сбросила на специальной белковой диете. Теперь же после лежания в кровати в течение полутора месяцев она набрала немало лишних килограмм. Вопреки запретам врачей, Яна уже начала немного ходить. В ближайшее время она также планирует снова садиться на диету и постепенно выходить из постельного режима. Вряд ли медики обрадуются, узнав эту информацию, ведь травма у Яны была очень серьёзной, она проехала по ступенькам немаленькой лестницы, после чего ей нужно длительное восстановление.