Яна Захарова заступилась за свою подругу Алёну Савкину, которая сейчас переживает тяжёлый период в жизни.

В моей жизни все настолько прекрасно, что не хочется сглазить!😈

Поэтому я лишний раз ничего не рассказываю в соц.сетях!

Но вот есть, то что меня очень беспокоит, это моя любимая Алена ❤

Мне максимально непонятно, что за люди ее окружали.

Бывший, который играет свадьбу, и при этом хайпует и оскорбляет свою прошлую семью, забывая о том что унижает впервую очередь себя. Хотя за его спиной грязи уйма.

Ах, погнали дальше, мелкие хайпоры, которые думали что мы дурочки и писали нам песни, и думали, что их обман никто не узнаёт.

Не зря сомнения были, и дай бог я вас больше не увижу, а то даже представить не можете , что я с вами сделаю.

Смотрю на это все и думаю, куда катиться мир, неужели вам самим нравится так жить🤦🏽‍♀

Алена❤очень добрая, нежная, честная девушка!!

Она прекрасный друг, любящая мама и дочь!

Для своих годов делает всё, чтобы ее семья стояла крепко на ногах🙏🏾

В свою очередь могу сказать так:

Я буду всегда рядом! Всегда поддержу, в любое время дня и ночи, ты можешь на меня рассчитывать❤🙏🏾

P.s. Что вы думаете насчёт войны Ильи по отношению к Алене ?

Неужели она этого достойна?