Яна Захарова подралась с одним из жителей Острова Любви, о чём она и сообщила своим подписчикам.

— Ну, что мне вам ещё сказать? Будьте счастливы!

И передайте дальше.

Лёжа в бунгало с повреждённым позвоночником, я умудрилась подраться! В любом своём состоянии, никогда не дам себя в обиду. Знаю, что этот поступок был неправильный и последствия для меня были не очень.

Смотрите эфир «остров любви» в это воскресенье.

P.s. Рассказывать какая я хреновая не имеет смысла! Но послушать кто вы? И чем вы занимаетесь интересно!

Хейтеры я вас❤️