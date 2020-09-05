Яна Захарова поведала о своей радости по поводу своего возвращения в Москву.

Знаете, много вопросов в Direct насчёт Дом-2

Могу сказать так, Я безумно счастлива своему возвращению в Москву, цивилизация- это то о чем я мечтала находясь 6 месяц на Сейшельских островах, я стала сильнее и много над чем думала😊

Спасибо Дом-2, Я выросла и говорю открыто , это огромная школа жизни🙏🏾

И да, я буду скучать по ребятам , но сейчас я счастлива и иду к своим целям, а что будет дальше никто не знает!

P.s. В каком амплуа вы видите меня?

Будите скучать по мне?

Люблю вас мои дорогие❤