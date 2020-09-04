Яна Захарова больше не видит смысла в своём нахождении на телестройке.

ПОЧЕМУ ЯНА ЗАХАРОВА ПОКИНУЛА ПРОЕКТ? ПОДРОБНОСТИ

Недавно Яна Захарова вернулась с Сейшельских островов и заявила о своём уходе с проекта. Девушка назвала причины этого решения.

«Я собиралась уйти ещё в феврале, но, когда вернулась, поняла, что я это всё уже переросла. ДОМ-2 меняет концепцию, на проекте все такие юные, им важен тик-ток, соцсети, но никто не заинтересован в любви. Поэтому пока я решила пожить за периметром. У меня всё прекрасно!» – призналась Яна.

Будешь скучать по Захаровой?