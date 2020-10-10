Яна Захарова прокомментировала статью бывшего кавалера своей подруги Алёны Савкиной музыканта HYDY.

Прилетев в Сочи, я прочитала очень интересную статью на Dom2Life.ru.

HYDY, ты молодец, я впервые комментирую, хоть чего-то добился. Правда, не своим путём! Вернёмся к вопросу нищих музыкантов. Никогда не называла вас нищими. Я не делю мужчин на нищих и богатых, а вот альфонсы…Так вот это по отношению к вам.

Предлагал Алёне снять квартиру и вместе жить? На какие шиши, когда Алёна перед Курском давала вам пинок под зад, чтобы вы шли работать и не сидели на её шее. И что там с триппером? У вас один орган не отвалился за два месяца?

Если льёте грязь, то хотя бы в рамках приличия. Ах, да. Вы же хотите на шоу «Бородина против Бузовой». Продолжайте стараться!