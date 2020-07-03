Недавно скандальная пара телестройки Захар Саленко и Яна Шафеева в очередной раз помирились и переехали на «ССЛ», где поселились в комнате семейства Дмитренко. Правда, спустя совсем короткий срок, девушка закатила очередную истерику, обвинив его в старых грехах – сексуальной распущенности и частых изменах.



Захар же не стал молчать и начал действовать по своей старой стратегии в отношениях с Яной — умышленно доводить свою возлюбленную до истерик, выставляя ее неуравновешенной девушкой.



Также Саленко, не раз изменявший Шафеевой, стал обвинять ее во флирте с Алексеем Безусом и Павлом Бабичем, пока они были в ссоре. Напомним, Леша опроверг флирт с девушкой, объяснив их близкое общение дружбой, а Паша «провинился» лишь в том, что ухаживал за ней, даря ей цветы и делая комплименты. Более серьезных доказательств вины Яны у Захара попросту нет.