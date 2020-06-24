На прошлой неделе Захар Саленко разорвал свои отношения с Яной Шафеевой, обвинив ее в клевете. Скандал между участниками произошел во время съемок очередной серии «Бородина против Бузовой», когда девушка публично обвинила своего парня в развратном поведении и призналась, что подозревает за ним множество измен.



Разгневанный Захар даже ушел с проекта, но вскоре вернулся на поляну, а Яна остыла и призналась, что уже готова восстановить их отношения, если парень будет готов измениться ради нее.



Так, Шафеева объяснила, что она не может подолгу держать зло на человека и помнить обиды. Постоянное нахождение на поляне рядом с бывшим парнем приводит к тому, что она уже вовсю подумывает о возвращении к Захару. Девушка простит своего возлюбленного, если тот перестанет намеренно доводить ее до истерик, устраивая скандалы по надуманным поводам, а также выставлять ее истеричной и неуравновешенной.