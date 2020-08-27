Яна Шафеева наслаждается свободой и пока не думает о личной жизни.
Моя жизнь очень здорово изменилась за последний месяц, и я этому очень рада…✋
Без грамма обмана и лицемерия…
От всего, что мне пришлось пережить — я стала лишь сильнее!
Я вспомнила о том, что я девочка, которая достойна другого отношения и привыкла я к лучшему и большему в своей жизни… Качественному и несравнимому…И это относится ко всему👋💥
Спасибо вам за поддержку ребят. 🙏🏻
А самое главное спасибо моим близким за то, что вы рядом.🤍🖤
У меня куча планов на жизнь… 🥰
И совсем скоро я выпущу песню… 😋 Уже в процессе 💪🏻
Взорвём?⚡☄ 🚀
Также в разработке, отшить топовую коллекцию одежды для вас.❤
О личной жизни пока не думаю! Но мне приятно все то внимание, которое я с избытком получаю сейчас.
В общем в моей жизни всё шикарно и это только начало. 🚀
У меня самые порядочные и любящие родители, самые надежные друзья, самая крутая собака. И я достойный человек, которому не стыдно за то, как он живёт. 🤍
Это была интересная полоса в моей жизни, да и только.
Всем мира, добра и живите по совести. 🙏🏻
Чтобы Вы могли собой гордиться .✋🏻❤