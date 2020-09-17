Яна Шафеева рассказала, почему отвергла Максима Колесникова.

Максим Колесников пытается скрывать свои чувства к Яне Шафеевой, но девушка его уже раскусила.

«Макс, по всей видимости, в меня влюбляется. Но мы просто общаемся, мне с ним приятно проводить время, он меня веселит, делает свидания. Никаких отношений у нас быть не может, и он это понимает», – поделилась Яна.

Рассказала Шафеева и что именно не устраивает её в Максиме.

«В Максиме всё не так, – смеётся Яна. – Он очень хороший парень. Но был бы он на лет 5-10 повзрослее, были бы другие цели у него, мировоззрение, тогда можно было бы о чём-то говорить».

Как считаешь, подходят друг другу Колесников и Шафеева?