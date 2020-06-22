Недавно Захар Саленко покинул проект, разорвав отношения со своей возлюбленной Яной Шафеевой. Правда, вскоре парень внезапно вернулся на поляну, поселившись в комнате Саши и Йоси Оганесян.



А девушка потребовала от бывшего парня возврата долгов. Так, по словам Яны, она содержала своего возлюбленного, а также помогла приобрести Захару автомобиль, дав ему в долг 100 тысяч рублей. Шафеева утверждает, что ее бывший парень все деньги тратил на гулянки, тогда как ей приходилось обеспечивать себя самостоятельно и даже покрывать некоторые растраты Саленко.



Сам Захар подобную информацию опроверг, заявив, что никогда бы не занимал деньги у своей девушки, а тем более на покупку автомобиля. По словам парня, машину он приобрел исключительно за свои средства и никогда не позволил бы себе жить за деньги возлюбленной. Напомним, Валерия Фрост называла своего экс-возлюбленного лжецом и альфонсом, заявляя, что содержала его после того, как они ушли с проекта.