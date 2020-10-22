Яна Шафеева поведала о том, как проходит её реабилитация после пластики груди.

ШАФЕЕВА РАССКАЗАЛА О ПЛАСТИКЕ ГРУДИ. КАК САМОЧУВСТВИЕ ЯНЫ?

Яна Шафеева недавно стала обладательницей роскошных форм. Время собирать камни: как себя чувствует участница и успела ли она пожалеть об операции, в интервью для Mpravda.com.

«Я давно об этом мечтала и ничуть не пожалела. В целом, моя реабилитация проходит хорошо. Из минусов: тело приобретает иную форму, отеки кошмарные, и меня это очень сильно пугает. Но мне врач сказал, что это нормально, что люди порой до 6 килограммов набирают. А на меня штаны сейчас еле налазят. Это единственный минус реабилитации», – призналась Яна.

А ты бы решилась лечь под нож пластического хирурга ради новой груди?