Яна Шафеева поведала о том, как ей тяжело находиться в одном периметре с Захаром Саленко.

Чему же учит меня то, что происходит в моей жизни?!

Кто-то может сетовать на жизнь и погружаться в глубокую депрессию. Разочароваться в людях и крест поставить на своей личной жизни.

А кто-то я😉

Я не умею долго держать обид на людей и всегда даю права на ошибку и время на реабилитацию. Но главное, чтобы человек действительно вынес урок из всего происходящего. Я не тот человек, который будет как-то мстить и тихо ненавидеть. Да …я гиперэмоциональна, но в этом вся я. Я настоящая, не лживая и считаю что главное в человеке это честность. Но как я сказала выше… я не держу зла ни на кого в этой жизни. Умею отпускать.

Вас всех тревожит ситуация с Захаром… много всего сказано и сделано. Мы прошли огромный путь 😔

Много обид и недопониманий привели к расставанию, но сейчас мы оба на проекте и это очень сложно. Сложно каждый день смотреть на него и понимать что когда-то было все настолько хорошо. Я решила полностью отпустить ситуацию и все обиды. К чему это приведёт и понятия не имею. Всем добра🤍🕊