Яна Шафеева рассказала Алексею Безусу, что родители её бывшего молодого человека Захара Саленко сами погрязли в изменах, поэтому передали такое неправильное воспитание и своему сыну. Об этом девушка рассказала в выпуске «Спаси свою любовь» 11 августа 2020 года. Причём сделала она это с нескрываемым удовольствием, лишний раз убеждая всех не только в том, что Захар плохой, но и его родители очень далеки от идеала.



Несмотря на то, что Яна гостила у семьи Саленко в Кемерово, они привечали её как родную дочь, но тем не менее она не стесняется говорить о них ужасные вещи. Шафеева рассказал Безусу, что непорядочность Захара берёт своё начало из своей семьи. По словам Яны, как бы она себя не вела, Захара не изменить, ведь он такой, каким его сделали, измены и предательства в его семье – обычное дело, поэтому подобная модель его поведения в глазах парня считается нормой.



Девушка вспомнила, как рассказывала Захару об отношениях в своей семье, о том, что мама повстречала папу и прожила с ним одним всю жизнь. Саленко было очень сложно в это поверить, ведь в его представлениях так вообще не бывает.