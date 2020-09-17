На Лобном месте Яна Шафеева заявила, что ей не подходит Максим Колесников, поэтому все его ухаживания бессмысленны. Несмотря на то, что парень довольно давно не спускает глаз с брюнетки, она всегда спокойно принимала его ухаживания, но сейчас она заявляет, что Максим – приятный и хороший парень, но совершенно не подходящий для неё.



Сам Колесников тоже не теряет время даром. Он ухаживает за Яной, устраивает ей интересные свидания, идеализирует её, но в то же время флиртует и со многими другими участницами телестройки. Так, на днях он предложил интим Марсиаге, но потом оправдался, сказав, что это всё было просто шуткой.



На Лобном месте Яна рассказала, что на проекте нет такого мужчины, которого она хотела бы видеть рядом с собой. По словам брюнетки, ей подойдёт взрослый тридцатилетний, очень харизматичный, интересный, невероятно сексуальный парень с бешеной энергетикой. Когда же Яна подходит к Колесникову, он начинает трястись. Сам Максим не был обижен словами девушки, а наоборот, стал ещё более решителен в своём желании её добиться.