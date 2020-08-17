Яна Шафеева в очередной раз переживает тяжёлый разрыв с Захаром Саленко. Чтобы наладить душевное состояние девушки, её родители решили поехать вместе с ней на море в Анапу. Яна призналась, что это отличное место для того, чтобы привести свои мысли в порядок, набраться сил и отпустить все обиды и печали. Вместе с собой она также взяла собаку, которую подарил ей Саленко. Почти на всех фотографиях и видео, даже на пляже, девушка запечатлена вместе со своим любимым питомцем.



Яна отправилась отдыхать в Анапу вместе со своим братом и родителями. Кроме многочисленных фотографий в своём микроблоге девушка разместила видео, где она прогуливается по улице курорта в полупрозрачном парео красного цвета. Многие подписчики заметили, что девушка стала выглядеть очень соблазнительно и сексуально. Кстати, перед поездкой Яна сменила имидж и причёску. Теперь у девушки стильное каре вместо длинных волос.



Стоит напомнить, что Яна рассталась с Захаром после совместной поездки к родителям парня в Кемерово. Захар попал в отделение полиции после отказа оплачивать счёт в стриптиз-клубе, а в дальнейшем обвинил Яну в том, что она слила всю эту информацию.



