Яна Шафеева обещает отпускать Захара Саленко на встречи с друзьями.

ШАФЕЕВА: «Я НЕ ПРОТИВ ВЫЕЗДОВ ЗАХАРА»

Ничему жизнь не учит, или нет любви без доверия? Захар Саленко хотел поехать на вечеринку к экс-участнику Денису Новикову, Яна, конечно же, была против.

«Я не загоняю Захара под каблук, просто я знаю, кто такой Новиков, помню, чем закончилась из-за него история Левченко и Блюменкранца. Мне было бы неприятно, если бы он был в этой компании», – пояснила девушка.

Яна обещает отпускать Саленко, как только он захочет куда-то выехать.

«Без проблем отпущу. Каждому из нас нужно личное пространство. Доверия стопроцентного нет, но как-то нужно навёрстывать упущенное», – резюмировала Шафеева.

Поедет Захар к Новикову или нет, узнаешь в эфире!