Яна Шафеева высказалась о неподобающем поведении Марсиаги.

Яна Шафеева осудила Марсиагу за её поведение с мужчинами. Участница считает подобное поведение неприемлемым. Из-за разных взглядов у девушек даже произошла стычка.

«Она ведёт себя неправильно, разменивается на мужчин. Самое главное, что она понимает, где делает ошибки, и хочет исправляться. Осуждать я, конечно, не имею права, но мнение о ней такое», – пояснила Шафеева.

С мнением Яны согласны и телезрители. Пользователи каждый день пишут о том, что Марсиаге не место на проекте.

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