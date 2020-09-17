Яна Шафеева призналась, что заблокировала Захара Саленко во всех соцсетях.

Остаться с бывшим в дружеских отношениях – это не про Яну и Захара. В беседе Шафеева рассказала, как общается с Саленко.

«Я заблокировала его везде в социальных сетях, на связи мы не находимся. Он писал мне после свадьбы Блюменкранцев, когда увидел то видео. Писал мне предъявы, писал этому молодому человеку. Спустя какое-то время он снова мне писал, но сообщения удалил. После этого я заблокировала его везде», – призналась девушка.

Яна на бывшего зла не держит и желает ему только хорошего.

«Пусть делает и думает что хочет. Желаю ему только счастья, но наша история закрыта, и слава Богу, что рядом со мной нет такого человека», – резюмировала девушка.