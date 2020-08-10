Яна Шафеева высказалась об уходе с телестройки своего экс-парня Захара Саленко.

ЗАХАР САЛЕНКО УШЕЛ С ПРОЕКТА! ПОЧЕМУ ШАФЕЕВА НЕ ПОШЛА ЗА НИМ?

Еще недавно Саленко планировал уйти с проекта с высоко поднятой головой и за руку со своей возлюбленной. Но пришлось планы поменять.

«Захар ушел после всей этой ситуации. Мне все равно, как складывается его жизнь, мы вычеркнули друг друга из жизни. Это окончательная точка в наших отношениях. К счастью, я вовремя поняла, что за человек рядом со мной. Я достойна нормальных отношений, чтобы мне не изменяли и хотели со мной создать семью», — пояснила Яна.

Саленко дал Яне неделю на раздумья, чтобы покинуть проект в след за ним. Но Шафеева мириться с Захаром не собирается.

Как думаешь, помирятся ребята или нет?