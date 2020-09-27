Яна Шафеева принимает ухаживания Сергея Захарьяша, но об отношениях ещё говорить рано.

ЗАХАРЬЯШ УХАЖИВАЕТ ЗА ШАФЕЕВОЙ. ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕТ ЯНА?

Сергей Захарьяш решил поддержать Яну Шафееву и передал для девушки букет цветов. Яна ухаживания принимает, но от отношений отнекивается.

«Мы общаемся почти каждый день, мне приятно. Но пока я его не рассматриваю для отношений, ещё остался осадок от прошлых. Да и мнение о нём не очень положительное как о потенциальном молодом человеке.

И по знаку зодиака он Рыбы, а я зареклась больше не иметь ничего общего с этим знаком. Но чем чёрт не шутит», – смеётся Яна.