Яна Шафеева наслаждается свободой и пока не собирается вступать в новые отношения.

ШАФЕЕВА: «ЖИТЬ В СТАТУСЕ «ОДИНОЧКИ» МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!»

Яна Шафеева наслаждается свободной жизнью и не планирует возвращаться к Захару, как думают многие.

«Жить в статусе «одиночки» мне очень нравится. Сейчас меня ничего не беспокоит, мне спокойно на душе, у меня всегда хорошее настроение, и я не обделена вниманием. Захар периодически пишет, что скучает, видимо, что-то осознал, но сейчас для меня это уже неважно», – рассказала Яна в беседе с Mpravda.com.

Ходили разговоры даже о том, что Саленко хочет забрать у бывшей собаку.

«Он просил дать Ачи на время, погулять. Но я не хочу отдавать его, потому что возможны потом какие-то манипуляции, не хочу вообще с ним связываться», – подытожила девушка.

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