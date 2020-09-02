Яна Шафеева решила рассказать, с кем мило кокетничала на свадьбе Ани и Валеры Блюменкранцев. Девушка поведала, что это лишь гость на торжестве, один из друзей Валеры, с которым она сидела рядом. Яна сказала, что не стоит воспринимать её общение как флирт и интрижку, она просто мило общалась, потому что имеет на это полное право.



В сети появилось видео, на котором Шафеева беседует с мужчиной и улыбается. Многие поклонники посчитали, что между ними зарождающийся роман. Яна поспешила огорчить подписчиков, сказав, что это была лишь беседа.



Также Яна рассказала, что она отличается добрым и приветливым характером, поэтому не стоит приписывать ей какие-либо романы. Она свободная женщина и может общаться в любой форме с каждым представителем сильного пола. Многие заподозрили, что Блюменкранц специально посадил Яну рядом с мужчиной, который находится в поиске своей избранницы. Во всяком случае, по словам Яны, она к новым отношениям не готова, но и к бывшему Захару Саленко возвращаться не собирается.