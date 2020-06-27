Яна Шафеева рассказала, как ей тяжело жить на проекте рядом с Захаром Саленко.

Чему же учит меня то,что происходит в моей жизни?!

Кто-то может сетовать на жизнь и погружаться в глубокую депрессию.Разочароваться в людях и крест поставить на своей личной жизни.

А кто-то я😉

Я не умею долго держать обид на людей и всегда даю права на ошибку и время на реабилитацию .Но главное ,чтобы человек действительно вынес урок из всего происходящего.Я не тот человек ,который будет как-то мстить и тихо ненавидеть.Да …я гиперэмоциональна ,но в этом вся я .Я настоящая,не лживая и считаю что главное в человеке это честность .Но как я сказала выше…я не держу зла ни на кого в этой жизни.Умею отпускать.

Вас всех тревожит ситуация с Захаром…много всего сказано и сделано .Мы прошли огромный путь .😔

Много обид и недопониманий привели к расставанию ,но сейчас мы оба на проекте и это очень сложно.Сложно каждый день смотреть на него и понимать что когда-то было все настолько хорошо .Я решила полностью отпустить ситуацию и все обиды.К чему это приведёт и понятия не имею.Всем добра🤍🕊