Выяснилось, что Яна Шафеева активно флиртовала с женихом Азизы.

Тот самый друг Валеры Блюменкранца, c которым флиртовала на свадьбе Яна Шафеева, оказался почти женатым мужчиной. Известный бизнесмен Давид Григорян в конце сентября должен сыграть свадьбу с певицей Азизой.

«Я свободная девушка, я могу общаться и флиртовать с кем захочу, не более того. Это моё дело, моя личная жизнь. Не понимаю, почему меня приписывают к Давиду», – возмутилась Яна.

Оказалось, девушка и не знала, что мужчина уже занят. Успешный бизнесмен красиво запудрил голову наивной Шафеевой.

«Он писал мне, звонил, говорил ребятам, что сделает всё, чтобы я была его».

Очная ставка состоялась прямо в студии шоу «Бородина против Бузовой»! Что на это всё скажет сама Азиза?