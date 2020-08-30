Яна Шафеева прокомментировала симпатию Максима Колесникова.

После расставания с Аленой Рапунцель Макс никак не может определиться с симпатией. Недавно вот начал подкатывать к свободной Яне Шафеевой. Но девушка флирт Колесникова не воспринимает всерьёз.

«Я это всё воспринимаю как шутку. Сейчас я свободная девушка и могу принимать ухаживания и знаки внимания от любого парня. Мне, конечно, очень приятно, но в отношениях я его не рассматриваю», – пояснила Яна.

Где-то в объятиях очередной блондинки занервничал один Захар.

А ты как считаешь, подходят Макс и Яна друг другу?