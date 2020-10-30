Яна Шафеева поведала, что не желает больше никак пересекаться с Захаром Саленко.

Стоило Захару Саленко появиться в студии шоу «Бородина против Бузовой», как Яна Шафеева поменялась в лице. Девушка не могла даже поднять глаза на экс-бойфренда и всем видом демонстрировала к нему свою неприязнь.

Ведущие пытались выяснить, что это — любовь или ненависть?

«Моя жизнь больше никогда и никак не столкнётся с этим человеком. Я бы не хотела ни общаться, ни видеть его. Мне всё равно на Захара. Этот человек причинил мне много боли, и когда я его вижу, я все это вспоминаю», — со слезами на глазах призналась Яна.

Плакал и Захар, умоляя Яну простить его.

Как считаешь, это финальная точка в этих отношениях?