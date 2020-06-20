Яна Шафеева поведала о причинах расставания с Захаром Саленко.

Захар Саленко покинул проект прямо во время записи одного из последних ток-шоу.

Яна Шафеева рассказала всю подноготную своих отношений, в которых были измены и постоянные унижения. Девушка рассказала, что в этой истории она поставила жирную финальную точку.

«Мы разошлись, потому что было много ситуаций, в которых Захар показал себя с самых худших сторон. И после всего он обвиняет меня в том, что это я не готова к семье и свадьбе. Якобы я истеричка и все мои сомнения – это паранойя, – говорит Шафеева. – Поэтому я сделала выводы и решила поставить точку. Этого человека для меня больше не существует».