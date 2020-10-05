Брюнетка рассказала, что после расставания с Захаром Саленко продолжает общаться с его мамой. Яна поведала, что считает родительницу бывшего молодого человека очень хорошей женщиной. Девушка собирается и дальше общаться с несостоявшейся свекровью Софией Владимировной.



После расставания Захара Саленко и Яны Шафеевой прошло около двух месяцев. Они были одной из самых красивых, но очень скандальных и негармоничных пар телестройки. Яна решила рассказать, что поддерживает отличные отношения с мамой бывшего молодого человека. Женщины переписываются в соцсетях и собираются как-нибудь встретиться и пообщаться лично.



Яна поделилась, что в общении с Софией Владимировной есть табу. Они никогда не обсуждают и даже не упоминают имени Захара. Шафеева поведала, что при расставании с молодым человеком София Владимировна сказала ей, что Захар просто не нагулялся, поэтому брюнетке стоит его отпустить, ведь несмотря на сильную любовь к парню, его не исправить. Яна рассказала, что сейчас София Владимировна жалеет, что брюнетка так и не стала ей снохой, она частенько пишет участнице, что скучает и любит её. В ответ Шафеева пишет то же самое.