Продюсер Яна Рудковская, чью серию снимков раскритиковали за чрезмерное использование фильтров и фотошопа, ответила хейтерам и объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости ради съемок нового телевизионного проекта.
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Доброе утро , захожу в автодом чтобы готовиться к моим новым ТV съёмкам с хвостиком и без make-up, но зато похудевшая на 3 кг , и через 40 минут уже такая «опа» … благодаря фантастической Ирочке Митрошкиной @irina_mitroshkina и её @prive7 💙 Вечером выложу видео чтобы все вопросы были сняты ! Готовьтесь там )) 🔥
"Захожу в автодом, чтобы готовиться к моим новым ТV съемкам с хвостиком и без макияжа, но зато похудевшая на три килограмма, и через 40 минут уже такая "опа". Все благодаря фантастической Ирочке Митрошкиной", — написала Рудковская.
Однако слова о том, что появится перед камерой, буквально, с «новым лицом» знаменитости помог профессиональный визажист, не убедили пользователей. Многие начали писать, что все дело в фильтрах и ретуши.
«Фильтры творят чудеса», — написала alenahavr.
«Пластика или фильтры? На себя совсем не похожа», — уверена olgakucherenko.
«Классно с фильтрами фотографироваться», — прокомментировала _morozelena_.
Эти слова подписчицы разозлили Яну Рудковскую, и она ответила: «Меня Ира фотографировала, можете к ней зайти, она мне прислала фото! Фильтров нет, но есть крутой свет и офигенный make!»
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Я 20 лет не ела клубнику, недавно стала есть снова. У меня была на неё аллергия ! А вот шоколад ела , ем и буду есть , но благодаря моей подругe Стелле @stellaaminova — теперь буду есть правильный Nature’s Own Factory @natures_own_factory & The Face Only @the_faceonly ! Поздравляю всю команду в честь старта продаж детского шоколада By Stella Aminova #MUMOFSIX @mumofsix_kids в сети магазинов @azbukavkusa 💚🍫🍫🍫
«Яна, зачем оправдываться? Это ваша страница и ваше право! Какие хотите, такие и выставляете фото. Одни змеи, а не люди», — заступилась за продюсера 202415ya.
«Просто встречаешь живьем и не узнаешь человека! Зачем так себя не принимать, чтобы фильтровать всегда?» — присоединилась к обсуждению o_ogo_go.
«Значит, ей так нравится», — считает 202415ya.
«Я объясняю! Перед кем оправдываться? Перед теми, кто в принципе лишен этики и воспитания? Я эти фильтры точно не делаю и не умею даже. Вечером видео выложу, вот и посмотрим», — заявила Рудковская.
Но и этот ответ не убедил пользователей. Некоторые написали, что видео тоже можно отретушировать: «Ну, видно же, что перестарались с обработкой лица на фото! Даже в 25 так не выглядят слишком ровно!»