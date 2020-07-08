Глубина самых больших — более 600 м.
Якутия возьмется за промышленный туризм и намерена отправить путешественников в алмазные карьеры, сообщается на сайте правительства региона.
«Самый глубокий карьер в мире, уникальный процесс добычи и переработки алмазов — об этом должны знать туристы со всего мира», — заявил глава республики Айсен Николаев.
Самым большим карьером в России считается кимберлитовая трубка Удачная. Она достигла проектной глубины в 640 м в 2010 году. Сейчас добыча алмазов в ней ведется подземным способом.
Фото: Stapanov Alexander/wikipedia
Также регион планирует привлекать туристов народными промыслами: кузнечным, гранильным делом, берестяной и деревянной посудой, якутскими ножами.