Как сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, в республике за сутки выявлены 64 новых случая заболевания, в том числе 53 — в городе Якутске. Также зарегистрировано два летальных случая от коронавируса, передает РИА Новости.

«Необходимо обратить внимание, что наш переход в «красную зону» связан со случаями, которые выявлены у нас в социальных учреждениях и относительно которых мы принимали достаточно серьезные меры ограничения действий, » — сообщила вице-премьер. Она добавила, что также зарегистрированы случаи и в районах республики.