Телеведущий Леонид Якубович рассказал, куда деваются подарки в «Поле чудес». Об этом сообщает РИА «Новости».

В эфире программы «Доброе утро» Якубович сообщил, что все съестные припасы, которые ему дарят участники телеигры, после съемок выставляются на барабан и съедаются зрителями.

Из-за пандемии коронавируса съемки «Поля чудес» проходят без зрителей, поэтому в «реализации» подарков произошел сбой. Якубович признался, что не знает, куда теперь деваются подарки.

Он также рассказал о самом дорогом подарке, полученным от участников капитал-шоу. В 1996 году ветеран Великой Отечественной войны подарил ему железный портсигар с вмятиной от пули, который тот носил у сердца. После съемок ведущий вернул подарок хозяину.

Как сообщал «Рамблер», капитал-шоу «Поле чудес» празднует тридцатилетие. Программа впервые была показана по телевидению 25 октября 1990 года. Ее первым ведущим стал журналист Владислав Листьев. В середине 1991 года Листьев решил уйти из программы, чтобы работать над новым проектом, и предложил сценаристу и ведущему аукционов Леониду Якубовичу вести передачу. Якубович провел свой первый эфир 22 ноября 1991 года. В 2020 году, отвечая на вопрос о возможном уходе из передачи, Леонид Якубович допустил, что может покинуть «Поле чудес», но на судьбе телеигры это не скажется.