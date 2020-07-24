В Югре полиция разбирается с местной жительницей, которая напала на детей, по ее мнению, обидевших ее сына.

В соцетях появилось видео инцидента. На кадрах дама кричит на мальчишек, хватает их за руки, требуя «выйти поговорить». С большим количеством ненормативной лексики женщина сообщает, что «уже три раза отсидела» и что сейчас воткнет одному из детей гвоздь в шею. В руке у нее в этот момент действительно был большой гвоздь.

Судя по видео, женщину разозлило, что один из мальчишек отвесил подзатыльник ее сыну в ответ на то, что тот обозвал его грубым нецензурным словом. Отвратительная сцена «разборок» неадекватной дамы с детьми происходила на глазах у того самого «обиженного сына» и его маленькой сестры.

Как сообщает Life Shot, женщина все же применила насилие против одного из детей. Судя по опубликованным кадрам, мальчик Саша получил удар гвоздем в шею — к счастью, неглубокий. Первую помощь ребенку оказала мать его друга, она же заявила в полицию.

Телеграм-канал сообщает, что напавшая на ребенка дама — некая Плотникова, у которой трое детей.

«И она — председатель родительского комитета в классе у своего сына», — добавляет канал.