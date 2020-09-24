После проведённой свадьбы Яббаровых на шоу «Бородина против Бузовой» обсуждались последствия торжества. Ирина Пингвинова была одной из многих шокированных гостей на празднике, которая удивлена ссорами сразу двух пар. Как известно, Аня с Валерием Блюменкранцем собираются разводиться из-за излишней тяги мужчины к алкоголю. На свадьбе Яббаровых Левченко стало плохо и её госпитализировали с угрозой выкидыша. Блюменкранц остался на банкете с друзьями.



На днях Тата Блюменкранц рассказала, что и между Яббаровым с Настей Голд произошла ссора по той же причине, что у Валерия с Аней. Жених вместе со своим другом решили продолжать веселье, чему пытались противостоять их возлюбленные девушки. Яббаров в отличие от Блюменкранца вернулся на Поляну, но первую брачную ночь провел не с супругой, а на парковке в машине.



Молодожены не прокомментировали ситуацию, к тому же на следующий день Яббарова ждала крупная ссора с бывшей любимой Алёной. Очевидно, что с таким супругом Анастасию Голд тоже ждут не самые легкие времена.