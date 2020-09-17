Свадьба участников проекта «Дом-2» Ильи Яббарова и Анасатсии Голд обойдётся им в большую сумму, чем они планировали. Сначала «шансонье» телестройки хотел обычную роспись, но потом понадеялся на оплату банкета с помощью шоу «Бородина против Бузовой». Чуть позже было решено пригласить пятьдесят человек, а сейчас выясняется, что Яббарову нужно на торжество более одного миллиона рублей. Как говорится, аппетит приходит во время еды.



Видимо, Илья не хочет отставать от Валерия Блюменкранца. К тому же, это первая свадьба Яббарова и её он хочет запомнить на всю жизнь. С первой супругой он лишь расписался в ЗАГСе и на то время не относился к бракосочетанию серьёзно. Сейчас же он планирует достойное торжественное мероприятие.



Только не знает Илья, где брать столько денег. Так, костюм, платье и кольца обошлись паре в 350-400 тысяч рублей, как рассказал Яббаров. Многие на проекте берут товары и заказывают услуги за рекламу, но Илья утверждает, что оплатил лимузин за 40 тысяч рублей и торт за 50 тысяч.