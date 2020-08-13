Когда-то давно Илья Яббаров утверждал, что проведёт на проекте «Дом-2» всю свою жизнь, участвуя непрерывно в многочисленных склоках и конфликтах. Сейчас же Илья поменял своё мнение, сказав, что уйдёт с телестройки по достижении 45-летнего возраста. Об этом он на полном серьёзе сказал своей невесте Анастасии Голд.



Илья считает, что они с Настей должны пожениться, создать на проекте прочную семью, родить совместного ребенка или двух-трёх, а уходить лишь после того, когда одному из детей исполнится 20 лет. Только многих здесь смущает особая «математика» участника. На момент достижения ребёнком 20-летнего возраста, Илье Яббарову будет гораздо больше 45.



Судя по всему, Илья на самом деле хочет надолго задержаться на проекте, ведь дом в Саратове ещё строится, денег на разные операции своей возлюбленной у него нет, а за рекламные деньги можно делать пластику до глубокой старости. Хотя зрители считают Яббарова уже неинтересным и заезженным «материалом», который проекту уже ничего нового и интересного дать не может.