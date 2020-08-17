Бракосочетание Ильи Яббарова и Анастасии Голд ещё не состоялось, а молодой человек уже вовсю обращает внимание на свободных девушек проекта. Так, последнее время он постоянно стремится улучшить жизнь Марии Бондарь и сделать её счастливой. Многие зрители и участники проекта заметили, что Илью перестали интересовать вопросы, касающиеся свадьбы, а всё больше он начинает цепляться к одиночкам.



У Маши на проекте дела складываются не самым лучшим образом, у неё не получается занять какую-либо нишу здесь и найти своё место, ведь не удалось ей стать яркой или роковой женщиной, а легкодоступной быть она сама не хочет. Отношения с Максимом Брауном тоже не складываются. Кстати, многие уверены, что Максим, довольно популярный и известный в сети своими забавными роликами, мечтает о возобновлении отношений со своей бывшей девушкой Кариной, поэтому об отношениях с Бондарь и речи быть не может.



Многие действительно подозревают симпатию со стороны Ильи к Маше, но большинство зрителей уверены, что он просто пытается «расшевелить» новеньких. И вполне возможно, что такое задание ему дали редакторы проекта. Но то, что он всё реже появляется в кадре со своей невестой – это факт.