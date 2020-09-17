Совсем скоро состоится свадьба Ильи Яббарова и Анастасии Голд. Чем ближе торжество, тем больше у будущих супругов возникает финансовых трудностей. Только недавно «шансонье» проекта хвастался новым автомобилем, о котором давно мечтал, как оказалось, что он потратил те деньги, которые были предназначены для свадебного торжества.



В интернете появляются слухи, что Илья недоволен свадебным платьем своей невесты, точнее его стоимостью. Жених считает, что можно было обойтись и рекламным нарядом, чем приобретать его за собственные средства. Анастасия теперь жалуется, что на свадьбе не будет услуг флориста и салюта, ведь запланированные расходы непутёвый жених потратил на свой автомобиль.



Многие стали подозревать, что подобными недовольствами Илья с Настей ищут себе услуги и товары по бартеру, за рекламу. Скорее всего, никто из компаний не хочет сотрудничать с ними. Многие также думают, что и на проекте всё неблагополучно с финансовой сферой, раз его покидают такие топовые участники с большим количеством подписчиков, как Савкина и Африкантова.