Анастасии Голд довелось перенести сразу две пластические операции подряд. Девушка прошла процедуру по увеличению груди, а заодно и внесла коррективы в форму своего носа. Будущий супруг Илья Яббаров все время находился рядом с Анастасией, а по возвращении на Поляну принял на себя все хлопоты по уходу за прооперированной Голд.



Илья заверил, что тщательно следит за Анастасией и всячески ей помогает пройти период реабилитации. Он контролирует своевременный прием медикаментов, а также помогает делать перевязки. Касательно самочувствия возлюбленной Яббаров рассказал, что в данный момент у нее все болит и она старается побольше отдыхать. Помимо этого, Илья поблагодарил всех, кто переживал за их с Настей пару.



Окончательный результат хирургического вмешательства Голд сможет увидеть примерно через месяц. Однако Яббаров уже высказал свое мнение по поводу операций и заявил, что новая грудь будущей супруги, по его мнению, получилась слишком большой.